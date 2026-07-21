விழுப்புரத்தில் 24ம் தேதி வேலை வாய்ப்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 05:01 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தனியார் துறை வேலை வாய்ப்பு முகாம் வரும் 24ம் தேதி நடக்கிறது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வரும் 24ம் தேதி தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடக்கிறது. இந்த முகாமில், 20க்கும் மேற்பட்ட வேலையளிக்கும் தனியார் துறை நிறுவனங்கள் பங்கேற்று, 500க்கும் மேற்பட்ட பணி காலியிடங்களை நிரப்ப உள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி முதல் பட்டப் படிப்பு வரை ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ, பி.இ., – பி.டெக்., நர்சிங், பார்மசி ஆகிய கல்வித்தகுதியுடைய வேலைதேடும் இளைஞர்கள் முகாமில் பங்கேற்கலாம்.
இதில் பங்கேற்கும் வேலைநாடுநர்களின் வேலை வாய்ப்பு பதிவு ரத்து செய்யப்படாது. இந்த பணி வாய்ப்பு பெற விரும்பும் பொது மற்றும் மாற்றுத் திறனாளி மனுதாரர்கள் தங்களின் அசல் கல்விச் சான்றுகள், ஆதார், சுய விபர குறிப்புகளோடு பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.