அரசு பள்ளியில் காமராஜர் பிறந்த நாள் விழா

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:12 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே சென்னகுணம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் அரங்க சண்முகசுந்தரம் தலைமை தாங்கினார். தேர்வு நிலை உடற்கல்வி ஆசிரியர் கவிதாகுமாரி வரவேற்றார். பாவேந்தர் பேரவை தலைவர் ஆசைதம்பி சிறப்புரையாற்றினார்.
பொருளாளர் சிவக்குமார் தலைமையில் ‘நீர் குடும்பம்’ தலைப்பில் கவியரங்கம் நடந்தது. பேராசிரியர் நாகராஜன் கவிஞர்களை அறிமுகம் செய்தார்.
பின், தேர்வுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் செய்யதுநிஷா தலைமையில் நீரின்றி அமையாது உலகு தலைப்பில் கருத்தரங்கம் நடந்தது.
தொடர்ந்து மனித வாழ்க்கைக்கு பெரிதும் தேவை கல்வியா, செல்வமா, வீரமா தலைப்பில் பட்டிமன்றம் நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில், ஆசிரியர்கள், மாணவ, மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர். தலைமை ஆசிரியர் அருணகிரி நன்றி கூறினார்.