/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கருங்குழி மாரியம்மன் கோவிலில் நாளை கும்பாபிஷேகம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி அடுத்த கருங்குழி விநாயகர், பால விநாயகர், மாரியம்மன் கோவிலில் நாளை 29ம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறது.
விழாவையொட்டி, இன்று காலை 10:30 மணிக்கு குரு வந்தனம், கணபதி பூஜை, மகா லட்சுமி பூஜை, நவக்கிரக ஹோமமும், மாலை 5:30 மணிக்கு முதல் கால யாகசாலை பூஜை நடக்கிறது.
நாளை 29ம் தேதி காலை 6:30 மணிக்கு இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜையும், 9:00 மணிக்கு மகா பூர்ணாஹூதியும், தொடர்ந்து கடம் புறப்பாடும், 9:30 மணிக்கு விநாயகர் கோவிலிலும், 9:48 மணிக்கு பால விநாயகர் கோவிலிலும், 10:00 மணிக்கு மாரியம்மன் கோவிலிலும் மகா கும்பாபிஷேகமும், தொடர்ந்து மகா அபிஷேகமும் நடைபெற உள்ளது.