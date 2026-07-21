/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ சட்டக்கல்லுாரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:12 PM
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விழுப்புரம்: டில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தடியடியை கண்டித்து, விழுப்புரத்தில் அரசு சட்டக்கல்லுாரி மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் அரசு சட்டக்கல்லுாரி நுழைவு வாயில் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாணவர் இளமாறன் தலைமை தாங்கினார். அஜய், அபிலதா, மும்தாஜ்பேகம், தசரதன், தனிவரதன், அஜித் ஆகியோர் பேசினர். கூட்டமைப்பு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், டில்லியில் மாணவர்கள் போராட்டம் மீது நடத்தப்பட்ட தடியடியை கண்டித்தும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரியும், நீட் தேர்வை ஒட்டுமொத்தமாக ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டது.