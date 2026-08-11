புறக்காவல் நிலையம் அமைக்க தென்னமாதேவியில் இடம் தேர்வு
புறக்காவல் நிலையம் அமைக்க தென்னமாதேவியில் இடம் தேர்வு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேஷனின், புறக்காவல் நிலையம் அமைக்கும் பணிக்காக தென்னமாதேவி பகுதியில் இடம் தேர்வு செய்யும் பணி நடந்தது.
விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டி ரோட்டில், தாலுகா காவல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. கிராமப்புறங்களை எல்லையாக கொண்ட இக்காவல் நிலைய கட்டுப்பாட்டில் நாகப்பட்டிணம் புறவழிச்சாலை, ஜானகிபுரம் ரவுண்டானா, செஞ்சி மற்றும் திருவண்ணாமலை நெடுஞ்சாலை இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்நிலையில், இக்காவல் நிலையம் சார்பில் ஜானகிபுரம் மற்றும் தென்னமாதேவி பகுதியில் புறக்காவல் நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புறக்காவல் நிலையத்தில் போலீசார் நியமனம் செய்து அதன் சுற்றுப்பகுதிகளில் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு குற்றச்செயல்களை தடுக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனர்.
இதற்காக, ஜானகிபுரம் ரவுண்டானா மற்றும் தென்னமாதேவி கூட்ரோடு அருகே இடம் தேர்வு செய்யும் பணியில் தாலுகா இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாஷ் ஈடுபட்டுள்ளார்.
முதற்கட்டமாக, தென்னமாதேவியில் இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாஷ், மாவட்ட ஊராட்சி சேர்மன் ஜெயச்சந்திரன், வி.ஏ.ஓ., வேல்முருகன் ஆகியோர் இடத்தை தேர்வு செய்து அளவீடு பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், அந்த இடத்தில் இருந்த மரங்களை, பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் அகற்றினர்.