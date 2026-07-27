/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கடனை திருப்பி கேட்டு தாக்கியவர் கைது
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:42 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்டு தாக்கிய நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த அத்தியூர் திருக்கை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கலியபெருமாள், 32; செங்கல் சூளை வைத்து வியாபாரம் செய்து வருகிறார் .இவர் கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் ராதாபுரத்தைச் சேர்ந்த அய்யப்பன், 37; என்பவரிடம் 2 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி திருப்பி தராமல் இருந்துள்ளார்.
நேற்று முன்தினம் கடன் கொடுத்த அய்யப்பன் அவரது நண்பர் ரெட்டிக்குப்பத்தை சேர்ந்த முத்துகிருஷ்ணன், 44; ஆகியோர் சூளைக்குச் சென்று கலியபெருமாளிடம் பணத்தை திருப்பி கேட்டு தகராறு செய்து தாக்கினர்.
கலியபெருமாள் கொடுத்த புகாரின் பேரில் அய்யப்பன், முத்துகிருஷ்ணன் ஆகிய இருவர் மீதம் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து அய்யப்பனை கைது செய்தனர்.