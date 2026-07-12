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விழுப்புரத்தில் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் திறப்பு

விழுப்புரத்தில் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் திறப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் சட்டசபை தொகுதி எம்.எல்.ஏ.,வின் புதுப்பிக்கப்பட்ட அலுவலகம் திறப்பு விழா நடந்தது.

விழுப்புரம் மத்திய மாவட்ட தி.மு.க., பொறுப்பாளர் லட்சுமணன் எம்.எல்.ஏ., தலைமை தாங்கி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்து குத்துவிளக்கேற்றினார். வானுார் தொகுதி கவுதம் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் மாவட்ட பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர் ஜனகராஜ், மாநில ஆதிதிராவிடர் நலக்குழு இணைச் செயலாளர் புஷ்பராஜ், மாவட்ட பொறுப்புக்குழு உறுப்பினர் கண்ணப்பன் முன்னிலை வகித்தனர்.

நகர பொறுப்பாளர் வெற்றிவேல், ஒன்றிய செயலாளர்கள் தெய்வசிகாமணி, பிரபாகரன், முருகவேல், பேரூராட்சி செயலாளர் ஜீவா, ராஜா, சந்திரசேகர், முரளி, மைதிலி ராஜேந்திரன், பாஸ்கர், செல்வமணி, கணேசன், செல்வரங்கன், ராஜி, தலைமை வழக்கறிஞர் சுரேஷ், ஒன்றிய சேர்மன் சச்சிதானந்தம், பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பஞ்சநாதன், இளங்கோவன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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