/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மகள் மாயம் தாய் புகார்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:22 PM
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விழுப்புரம்: மரக்காணம் அருகே மகளைக் காணவில்லை என தாய், போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
மரக்காணம் அடுத்த பனிச்சமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பத்மநாபன் மகள் சந்திரலேகா, 18; இவர், புதுச்சேரி, லாஸ்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தனியார் கலைக் கல்லுாரி ஒன்றில் பி.சி.ஏ., 2ம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.
இவர், கடந்த 17ம் தேதி வீட்டிலிருந்து சென்றவர் மீண்டும் வரவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் காணவில்லை. அவது தாய் விஜயலட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில், மரக்காணம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.