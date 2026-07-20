அரிய மரபணு நோயால் பெண் குழந்தை பாதிப்பு நிதியுதவி கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தாய் மனு

அரிய மரபணு நோயால் பெண் குழந்தை பாதிப்பு நிதியுதவி கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தாய் மனு
அரிய மரபணு நோயால் பெண் குழந்தை பாதிப்பு நிதியுதவி கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தாய் மனு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 09:03 PM
விழுப்புரம்: அரிய மரபணு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 13 மாத பெண் குழந்தைக்கு சிகிச்சைக்கு நிதியுதவி கேட்டு விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தாய் மனு கொடுத்தார்.
விழுப்புரம் அடுத்த கல்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ஆரோக்கிய ஜான் ஜேம்ஸ் மனைவி மேரிநிர்மலா, 30; கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மானிடம் கொடுத்துள்ள மனு:
எனது 13 மாத பெண் குழந்தை ஜெனிஷா இம்மா கிரேசி எஸ்.எம்.ஏ., டைப் 1 என்ற முதுகு தண்டுவட தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
பெங்களூருவில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். டாக்டர்கள் குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்ற அவசர சிகிச்சையை பரிந்துரை செய்துள்ளனர். இந்த சிகிச்சைக்கான செலவு 16 கோடி ரூபாய் ஆகும்.
பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள எங்களால், இந்த தொகைக்கு பொதுமக்களிடம் நிதி திரட்டி வருகிறோம். இருப்பினும் தேவையான தொகையை திரட்ட முடியாமல் மிகுந்த சிரமத்தில் உள்ளோம்.
எனவே, என் குழந்தையின் உயிரை காப்பாற்ற அரசு நிதியுதவி மற்றும் முதல்வரின் நிவாரண நிதி, பிற அரசு மருத்துவ உதவித்திட்டங்கள் மூலம் உதவ கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.