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/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ தனியார் நிறுவன ஊழியரை மிரட்டிமர்ம நபர் ரூ.1.03 லட்சம் அபேஸ்

தனியார் நிறுவன ஊழியரை மிரட்டிமர்ம நபர் ரூ.1.03 லட்சம் அபேஸ்

தனியார் நிறுவன ஊழியரை மிரட்டிமர்ம நபர் ரூ.1.03 லட்சம் அபேஸ்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:20 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 10:20 PM

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விழுப்புரம்: தனியார் நிறுவன ஊழியரை ஆன்லைன் மூலம் மிரட்டி ரூ.1.03 லட்சம் பறித்த மர்ம நபரை சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

விழுப்புரம் சுதாகர் நகரை சேர்ந்தவர் நாயணி வெங்கடாஜலபதி மகன் நாயணி வெங்கடா சந்தோஷ் ரோகன்,27; இவர் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரிகிறார்.

இவரின் மொபைலுக்கு அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் வாட்ஸ் அப் மூலம் நேற்று முன்தினம் ஆபாச வீடியோ கால் செய்துள்ளார். இதில், நாயணி வெங்கடா சந்தோஷ் ரோகன் புகைப்படத்தை ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்து அதை ஆபாசமாக சித்தரித்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட போவதாக மிரட்டியுள்ளார்.

இதனால் பயந்து போன நாயணி வெங்கடா சந்தோஷ் ரோகன் தனது வங்கி கணக்குகளில் இருந்து மர்ம நபர் கூறிய வங்கி கணக்கிற்கு ரூ.39 ஆயிரம் அனுப்பியுள்ளார்.

இதையடுத்தும், அந்த மர்ம நபர் நாயணி வெங்கடா சந்தோஷ் ரோகனின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் புகைப்படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து இவரின் நண்பர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு அனுப்புவதாக மிரட்டியுள்ளார். பின், அந்த நபர், நாயணி வெங்கடா சந்தோஷ் ரோகனின் ஏ.டி.எம்., கார்டு, ஓ.டி.பி.,யை கேட்டதால் உண்மையென நம்பி, விபரங்களை கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து, நாயணி வெங்கடா சந்தோஷ் ரோகனின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.4,118 எடுக்கப்படதாக குறுந்தகவல் வந்துள்ளது. மொத்தமாக, அந்த நபரிடம், ரூ.1.03 லட்சம் இழந்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர், நேற்று விழுப்புரம் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் புகார் அளித்துள்ளார். போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.

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