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அரசு கலைக் கல்லுாரியில் நானோ தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி

அரசு கலைக் கல்லுாரியில் நானோ தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அறிஞர் அண்ணா அரசு கலைக் கல்லுாரியில் இயற்பியல் துறை சார்பில் ‘நானோ ஜாதா 2026’ தலைப்பில் நானோ தொழில்நுட்ப விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.

கல்லுாரி முதல்வர் கனகசபாபதி தலைமை தாங்கினார். பெங்களூருவைச் சேர்ந்த மூத்த விஞ்ஞானி கீதா நாயகர், நானோ தொழில்நுட்பத்தின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் பல்வேறு பயன்பாடுகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.

தொடர்ந்து, நானோ தொழில்நுட்பம் தொடர்பான செயல்முறை விளக்கங்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.

மேலும், காற்றாலை குறித்த நேரடி செயல்விளக்கம் காண்பிக்கப்பட்டது. பின், மாணவர்களுக்கு வினாடி வினா போட்டி நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை பேராசிரியர் பிரதீப் செய்திருந்தார். கல்லுாரி பேராசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பலர் பங்கேற்றனர்.

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