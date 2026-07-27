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வால்டர் ஸ்கடர் பள்ளியில் என்.சி.சி. சான்றிதழ் வழங்கல்
வால்டர் ஸ்கடர் பள்ளியில் என்.சி.சி. சான்றிதழ் வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் வால்டர் ஸ்கடர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் என்.சி.சி., பயிற்சி முடித்த மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில், பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் ஆம்ஸ்டிராங், காஞ்சிபுரம் என்.சி.சி.,அதிகாரி ஹவில்தார் ராஜூ ஆகியோர் பயிற்சி முடித்த 60 மாணவர்களுக்கு சான்றிதழை வழங்கினர். தொடர்ந்து புதிய என்.சி.சி.,மாணவர்களுக்கான தேர்வும் நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் துணை தலைமையாசிரியர் மோகன், என்.சி.சி., அலுவலர் கிருபாகரன், உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் ஜான், பிரேம்சந்தர், டேவிட், பிரான்சிஸ், கணித ஆசிரியர் ஹாலன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.