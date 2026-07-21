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விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில் புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம்

விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில் புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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திண்டிவனம்: விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில் புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க.,வில், முன்னாள் அமைச்சர் சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களின் கட்சிப் பதவிகள் பறிக்கப்பட்ட நிலையில், புதிய நிர்வாகிகளை, கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார். 

அதன்படி, மாவட்ட இணைச் செயலாளராக சந்தியா, பொருளாளராக முருகன், அண்ணா தொழிற்சங்க செயலாளராக மோகன்ராஜ், சிறுபான்மை பிரிவு செயலாளராக காஜாமொய்தீன்.

மருத்துவர் அணி செயலாளராக காயத்ரி நவநீதம், இலக்கிய அணி செயலாளராக கோவிந்தன், திண்டிவனம் நகர செயலாளராக மணிமாறன், மயிலம் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளராக வழக்கறிஞர் வீரா சம்பத், ஒலக்கூர் கிழக்கு ஒன்றிய செயலாளராக தனசேகரன்.

ஒலக்கூர் மேற்கு ஒன்றிய செயலாளராக முருகானந்தம், வல்லம் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளராக சகாதேவன், கோலியனுார் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளராக  சுதாகர், விழுப்புரம் மாவட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் மாவட்ட செயலாளராக சீனுவாசன்.

மாவட்ட இளைஞர், இளம் பெண் பாசறை செயலாளராக பள்ளிப்பக்கம் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

புதியதாக  நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிர்வாகிகள், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமியை சந்தித்து ஆசி பெற்றனர்.

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