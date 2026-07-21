நர்ஸ் மாயம் போலீஸ் விசாரணை 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ நர்ஸ் மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:52 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே நர்ஸ் காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த சாலைஅகரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் மகள் காயத்ரி, 19; சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் நர்சாக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
கடந்த 18ம் தேதி ஊருக்கு வந்த காயத்ரி, அன்று இரவு சாலைஅகரம் வீட்டில் துாங்கியவரை காலை முதல் காணவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை.
புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.