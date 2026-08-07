சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:52 PM
விழுப்புரம்: தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் சார்பில் மூன்று அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் ஜெயந்தி தலைமை தாங்கினார். துணை தலைவர் துரை வரவேற்றார்.
அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் சிவக்குமார் துவக்கவுரையாற்றினார். மாவட்ட செயலாளர் உமா கோரிக்கை விளக்கவுரையாற்றினர்.
இதில், காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். காலி பணியிடங்களை போர்க்கால அடிப்படையில் நிரப்ப வேண்டும். காலை உணவு திட்டத்தை சத்துணவு திட்டத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
அப்போது, நிர்வாகிகள் ரீட்டாமேரி, சுமதி, மோகனா உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். அரசு ஊழியர் சங்க மாவட்ட தலைவர் சரவணன் நிறைவுரையாற்றினார். மாவட்ட பொருளாளர் சத்யா நன்றி கூறினார்.