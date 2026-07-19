பழனி கோவில் நிலம் விற்பனை வழக்கு விழுப்புரம் ஆசிரியர் வீட்டிற்கு ‘சீல்’

பழனி கோவில் நிலம் விற்பனை வழக்கு விழுப்புரம் ஆசிரியர் வீட்டிற்கு ‘சீல்’
பழனி கோவில் நிலம் விற்பனை வழக்கு விழுப்புரம் ஆசிரியர் வீட்டிற்கு ‘சீல்’
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM
விழுப்புரம்: பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான 1.5 ஏக்கர் நிலத்தை மடத்தின் மூலம் விற்பனை செய்ததாக விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளி ஆசிரியரின் வீட்டிற்கு சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் சீல் வைத்தனர்.
விழுப்புரம் சாலாமேடு என்.ஜி.ஜி.ஓ., காலனியைச் சேர்ந்தவர் முருகதாஸ். திருவெண்ணைநல்லுார் அரசு நிதி உதவிபெறும் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இவர், திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் மடம் வைத்து நடத்தி வருகிறார். அந்த மடத்தின் மூலம் பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான 1.5 ஏக்கர் நிலத்தை அவர், தனிநபர் ஒருவருக்கு விற்பனை செய்தது சி.பி.சி.ஐ.,டி போலீசாரின் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், சாலாமேட்டில் வசிக்கும் முருகதாஸ் வீட்டிற்கு நேற்று முன்தினம் வந்தனர்.
அங்கு அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு, வீட்டிலிருந்து முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றி, வீட்டிற்கு சீல் வைத்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பாக மேலும் விசாரணை மேற்கொள்ள முருகதாசை போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர்.
இச்சம்பவம் விழுப்புரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.