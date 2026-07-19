செஞ்சியில் இருந்து சென்னைக்கு பஸ் இன்றி பயணிகள் அவதி
செஞ்சியில் இருந்து சென்னைக்கு பஸ் இன்றி பயணிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:11 PM
செஞ்சி: சென்னையில் இருந்து குல தெய்வ வழிபாட்டிற்காக செஞ்சி, மேல்மலையனூருக்கு வந்த பொதுமக்கள் சென்னை திரும்ப பஸ் இன்றி பல மணி நேரம் காத்திருந்து அவதிப்பட்டனர்
தமிழகத்தில் பாரம்பரியமாக ஆடி மாதத்தில் குல தெய்வ வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம். வெளியூரில் வசிப்பவர்களும், மேல்மலையனுார் அங்காளம்மனை குல தெய்வமாக வழிபடுபவர்களும் ஆடி மாதத்தில் வளர்பிறை வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் குடும்பத்துடன் பொங்கல் வைத்து, குழந்தைகளுக்கு மொட்டை அடித்து நேர்த்தி கடன் செலுத்தவும் வருகின்றனர்.
இதே போல் குல தெய்வ வழிபட்டிற்காக சென்னையில் இருந்து நேற்று காலை பல ஆயிரம் பேர் மேல்மலையனுார் வந்திருந்தனர்.
வழிபாடு முடிந்து மதியம் 2:00 மணியளவில் சென்னை செல்ல துவங்கினர். இவர்களுக்கு செஞ்சியில் இருந்து நேரடி பஸ் வசதி குறைவாக இருந்தது. திருவண்ணாமலையில் இருந்து வந்த பஸ்கள் அனைத்தும் ஏற்கனவே நிரம்பி வழிந்தன.
நேரம் அதிகமானதும் பயணிகள் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்தது இரவு 8:00 மணி வரை பஸ் இன்றி குழந்தைகளுடன் பயணிகள் அவதிப்பட்டனர்.
ஒவ்வொரு முறையும் விழாக் காலங்களில் இதுபோன்று பயணிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இதற்கு நிரந்தர தீர்வாக விழாக் காலங்களில் செஞ்சி, திண்டிவனம், விழுப்புரம் பகுதியில் சுற்றுலா பஸ் இயக்குபவர்களுக்கு சென்னை செல்ல தற்காலிக அனுமதி தந்து பயணிகளை அனுப்பலாம்.
அத்துடன் வட்டார போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் நேரடி கண்காணிப்பில் சுற்றுலா வேன்களுக்கு கட்டணத்தை முறைப்படுத்தி விருப்பம் உள்ளவர்களை வேன்களில் அனுப்பலாம்.
இது போன்று மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருவதால் பயணிகளின் அவதி தொடர் கதையாகிறது..