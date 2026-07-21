/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பைக் மோதி நடந்து சென்றவர் பலி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி அருகே பைக் மோதியதில், நடந்து சென்றவர் இறந்தார்.
செஞ்சி அடுத்த மேல்பாப்பம்பாடியைச் சேர்ந்தவர் முனுசாமி மகன் காமராஜ், 36. இவர், நேற்று முன்தினம் காலை செஞ்சி – திருவண்ணாமலை சாலையில் செஞ்சி நோக்கி நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது திருவண்ணாமலையில் இருந்து செஞ்சி நோக்கி வந்த பைக் அவர் மீது மோதியது. இதில் படுகாயம் அடைந்த காமராஜ் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு அங்கு அவர் இறந்தார்.
இது குறித்து நல்லாண்பிள்ளை பெற்றாள் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.