ஏரிகளில் கழிவுநீர் கலப்பு கலெக்டரிடம் மனு

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட ஏரிகளில் கழிவுநீர் கலப்பதைத் தடுக்க கோரி, அ.தி.மு.க., மாவட்ட செயலாளர் பசுபதி, கலெக்டரிடம் மனு அளித்தார்.
மனு விபரம்:
விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்பெரும்பாக்கம், எருமனந்தாங்கல், காகுப்பம் உள்ளிட்ட ஏரிகளில் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கிணறுகள் உள்ளது. சில ஆண்டுகளாக இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையம் இயங்கவில்லை.
நகராட்சி நிர்வாகம், அனைத்து கழிவுகளையும் இந்த ஏரிகளில் நேரடியாக தேக்கி வருகின்றனர். இதனால் நோய் தொற்று ஏற்படுவதோடு, நிலத்தடி நீரும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மாசடைந்து பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை சரிசெய்து சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரை நீர்நிலைகளில் கலப்பதை தடுக்க வேண்டும். குப்பைகளை நகர் பகுதகிளில் கொட்டி எரிப்பதை தடுத்து நிறுத்திட வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.