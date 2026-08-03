ஊரல் வாய்க்காலை தோண்டி மணல் எடுத்தவர் மீது போலீசார் வழக்கு  

ஊரல் வாய்க்காலை தோண்டி மணல் எடுத்தவர் மீது போலீசார் வழக்கு
ஊரல் வாய்க்காலை தோண்டி மணல் எடுத்தவர் மீது போலீசார் வழக்கு
ADDED : ஆக 02, 2026 09:01 PM
கண்டமங்கலம்: கண்டமங்கலம் அருகே ஊரல் வாய்க்காலை ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மூலம் தோண்டி மணல் திருடியவர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கண்டமங்கலம் ஒன்றியம், சின்னபாபுசமுத்திரம் ஊராட்சியில் கடந்த 2025–2026 ம் ஆண்டு ஊரல் வரத்து வாய்க்கால் ரூ. 5.63.லட்சம் செலவில் தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் மூலம் துார்வாரி சீரமைக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் வரத்து வாய்க்காலுக்கு அருகில் நிலம் வைத்துள்ள கெண்டியங்குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சண்முகம் என்பவர் ஊரல் வரத்து வாய்க்கால் கரையை ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மூலம் 10 அடி ஆழத்திற்கு தோண்டி,சேதபடுத்தி மணல் எடுத்துள்ளார்.
இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர் ராமதாஸ் மற்றும் கிராம மக்கள் முதல்வர், ம் மாவட்ட கலெக்டர் மற்றும் கண்டமங்கலம் போலீசில் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதை தொடர்ந்து கண்டமங்கலம் பி.டி.ஓ., சிவக்குமார் கொடுத்த கொடுத்த புகார் பேரில் கண்டமங்கலம் போலீசார் சண்முகம் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.