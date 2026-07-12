பெண்ணிடம் நகை கொள்ளை போலீஸ் விசாரணை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:01 PM
மயிலம்: மயிலம் அருகே வயலில் புல் அறுக்கச் சென்ற பெண்ணைத் தாக்கி நகையை கொள்ளையடித்த நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
மயிலம் அடுத்த கொரலுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அய்யனார் மனைவி வசந்தி, 55; இதே கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அமிர்தம், 65; இருவரும் நேற்று முன்தினம் தாங்கள் வளர்க்கும் மாட்டிற்கு புல் அறுக்க வயல்வெளிக்குச் சென்றனர்.
மதியம் 1:00 மணி அளவில் புல் அறுத்துக் கொண்டிருந்தபோது அந்த வழியாக கருப்பு பேண்ட், வெள்ளை சட்டை அணிந்திருந்த 30 வயது மதிக்கத்தக்க 2 பேர் வசந்தியை மிரட்டி கல்லால் தாக்கி விட்டு அவர் அணிந்திருந்த மூக்குத்தி, கம்மல் உட்பட 12 கிராம் நகைகள், 100 கிராம் கொலுசையும் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.
இது குறித்து வசந்தி கொடுத்த புகாரின் பேரில் மயிலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து மர்ம நபர்கள் இருவரையும் தேடி வருகின்றனர்.