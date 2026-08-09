ஸ்கூட்டருக்கு தீ வைப்பு போலீஸ் விசாரணை

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஸ்கூட்டருக்கு தீ வைப்பு போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:10 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே ஸ்கூட்டருக்கு தீ வைத்த மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பெரிய தச்சூர் அருகே உள்ள வி.பாஞ்சாலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கீதா ,38; இவரது கணவர் கமலக்கண்ணன்,40; சென்னையில் லாரி ஓட்டுனராக பணி புரிந்து வருகிறார். இந்நிலையில், கீதா தனது 3 குழந்தைகளுடன்வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தார்.நேற்று முன்தினம் அதிகாலையில் வீட்டு முன்பு நிறுத்தியிருந்த கீதாவின் ஸ்கூட்டருக்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்துள்ளனர். இதில் ஸ்கூட்டர் முழுவதும் எரிந்து சாம்பல் ஆனது. புகாரின் பேரில் பெரிய தச்சூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.