பிள்ளைகளுடன் மனைவி மாயம் போலீஸ் விசாரணை

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பிள்ளைகளுடன் மனைவி மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:42 PM
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விழுப்புரம்: காணை அருகே பிள்ளைகளுடன் மனைவியைக் காணவில்லை என கணவர், போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
வளவனுாரைச் சேர்ந்தவர் டேவிட், 43; இவரது, மனைவி அருட்செல்வி, 28; இவர் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன் கணவருடன் ஏற்பட்ட குடும்பத் தகராறில் கோபித்துக் கொண்டு மகன் நிரஞ்சன், 7; மகள் நிரஞ்சனா, 4; ஆகியோருடன் காணை அடுத்த கோனுாரில் உள்ள தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றார்.
கடந்த 2ம் தேதி அருட்செல்வி தனது பிள்ளைகளோடு வெளியே சென்றவர் மீண்டும் வரவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் காணவில்லை. டேவிட் அளித்த புகாரின் பேரில், காணை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.