‘மாஜி’ அமைச்சருக்கு  போலீஸ் பாதுகாப்பு 

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:42 PM
திண்டிவனம்: ஐகோர்ட் உத்தரவின் பேரில், முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம், துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.
திண்டிவனம் மொட்டையர் தெருவில் வசிப்பவர் முன்னாள் அ.தி.மு.க., அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம். கடந்த 2006 சட்டசபை தேர்தலின் போது ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக அவர் வீட்டிற்கு எதிரில் அ.தி.மு.க.,வை சேர்ந்த முருகானந்தம் என்பவர் மர்ம கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இதை தொடர்ந்து சி.வி.சண்முகத்தின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதால், அவருடைய வீட்டிற்கு துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
இந்த பாதுகாப்பு கடந்த தி.மு.க.,ஆ ட்சியின் போது,விலக்கி கொள்ளப்பட்டது. தொடர்ந்து சி.வி.சண்முகம் சார்பில் போலீஸ் பாதுகாப்பு மீண்டும் வழங்க கோரி, ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த ஐகோர்ட் நீதிபதி, முன்னாள் அமைச்சருக்கு தொடர்ச்சியாக கொலை மிரட்டல் வருவதால், அவருக்கு ஆயுதம் ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவின் பேரில் சி.வி.,சண்முகத்துடன் எப்போதும் உடன் செல்லும் வகையில், துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டது.