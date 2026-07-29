ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM
விழுப்புரம்: மரக்காணம் அடுத்த முதலியார்குப்பத்தில் மாணவர்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா நடைபெற்றது. முதலியார்குப்பம் கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பில் நடைபெற்ற 30ம் ஆண்டு விழாவிற்கு, கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார்.
10ம் வகுப்பு அரசு பொதுத்தேர்வில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவர்கள் மற்றும் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கும், தமிழக அரசின் முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு, பாராட்டுச் சான்று, பரிசு கோப்பைகளை வழங்கினார். மேலும், இறையன்பு தான் எழுதிய ‘அச்சம் தவிர்’ என்கிற புத்தகத்தினை பள்ளி மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக கலெக்டர் மூலம் தலைமை ஆசிரியர்களிடம் வழங்கினார்.
திண்டிவனம் டி.இ.ஓ., ரகு, தொடக்க நிலை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் செந்தில்குமார், முதலியார் குப்பம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் டார்லிங் பெல் ரூபி மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.