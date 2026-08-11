போலீஸ்துறையை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:42 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில், இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம், மாணவர் சங்கம், விவசாயிகள் சங்கம், தொழிலாளர்கள் சங்கம் மற்றும் பெண்கள் அமைப்புகள் உட்பட பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில், கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
வாலிபர் சங்க மாவட்டச் செயலாளர் அறிவழகன் தலைமை தாங்கினார். சி.ஐ.டி.யு., மாநில துணைத் தலைவர் கருப்பையன், வாலிபர் சங்க மாநில தலைவர் செல்வராஜ், மா.கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் சுப்பிரமணியன், மாநிலக்குழு உறுப்பினர் கீதா உரையாற்றினர்.
இதில், விழுப்புரத்தில் கடந்த 24ம் தேதி நடந்த காத்திருக்கும் போராட்டத்தில் வாலிபர்கள், மாணவர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் பெண்களை தாக்கிய விழுப்புரம் போலீஸ்துறையினரை கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
அப்போது, நிர்வாகிகள் மூர்த்தி, முருகன், சுந்தரமூர்த்தி, இலக்கியபாரதி, ஜீவானந்தம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.