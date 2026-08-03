விழுப்புரம் மீன்மார்க்கெட்டில் குவிந்த பொது மக்கள்  

விழுப்புரம் மீன்மார்க்கெட்டில் குவிந்த பொது மக்கள்
விழுப்புரம் மீன்மார்க்கெட்டில் குவிந்த பொது மக்கள்
ADDED : ஆக 02, 2026 10:01 PM
விழுப்புரம், ஆக. 3–
விழுப்புரம் மீன் மார்கெட்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் அதிகமான பொது மக்கள் மீன் வாங்க குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டி ரோடு, அனிச்சம்பாளையம் செல்லும் சாலையில் மீன் மார்கெட் அமைந்துள்ளது. இங்கு, விழுப்புரம் நகர பகுதி மட்டுமின்றி, சுற்றியுள்ள பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த பொதுமக்கள் வாகனங்களில் வந்து மீன்களை வாங்கி செல்வது வழக்கமாக உள்ளது. நேற்று , ஞாயிற்று கிழமை என்பதால் 15 முதல் 20 டன்கள் வரை மீன் லோடுகள் லாரிகள், மினி வேன்கள் மூலம் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
நேற்று ஞாயிற்று கிழமையை யொட்டி, அதிகாலை 5 மணியில் இருந்து மீன்களை வாங்க பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து திரளான பொதுமக்கள் குடும்பத்தோடு வாகனங்கள் மீன் வாங்க வந்திருந்ததால் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டது.