/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அரசு பள்ளியில் உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க எம்.பி.யிடம் கோரிக்கை
அரசு பள்ளியில் உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க எம்.பி.யிடம் கோரிக்கை
அரசு பள்ளியில் உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க எம்.பி.யிடம் கோரிக்கை
ADDED : ஆக 02, 2026 09:10 PM
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செஞ்சி, ஆக. 3-
செஞ்சி ராஜா தேசிங்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் உயர் மின் கோபுரம் அமைக்க எம்.பி.,யிடம் மனு கொடுத்துள்ளனர்.
செஞ்சி ராஜா தேசிங்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளி தலைமையாசியர் தேவதாஸ், உதவி தலைமையாசிரியர் ராமசாமி, பட்டதாரி ஆசிரியர் செந்தில்குமார் ஆகியோர் ஆரணி எம்.பி., தரணிவேந்தனை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
அதில், ‘‘ செஞ்சி ராஜா தேசிங்கு ஆண்கள் அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர்.பள்ளியின் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் நலன் கருதி உயர் மின் கோபுரம் அமைத்து தரவேண்டும் என கூறியுள்ளனர்.