வளர்ச்சி பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஒன்றிய கூட்டத்தில் தீர்மானம்
வளர்ச்சி பணிகளை விரைந்து முடிக்க ஒன்றிய கூட்டத்தில் தீர்மானம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:03 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி ஒன்றிய கூட்டத்தில், வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
விக்கிரவாண்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, சேர்மன் சங்கீதஅரசி ரவிதுரை தலைமை தாங்கினார். துணைச் சேர்மன் ஜீவிதா ரவி, பி.டி.ஓ.,க்கள் சாகிதாபாணி, பாலச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தனர். துணை பி.டி.ஓ.,பாபு வரவேற்றார். இளநிலை உதவியாளர் ஏழுமலை தீர்மானங்களைப் படித்தார்.
கூட்டத்தில் ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் அத்தியாவசிய வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடித்திட வேண்டும். குடிநீர் பிரச்னையை தீர்ப்பதற்கு முதல் கட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது என்பது உட்பட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் ஒன்றிய பொறியாளர்கள் பாலாஜி, சுப்ரமணி, கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றன். உதவியாளர் பூபதி நன்றி கூறினார்.