சாலை பாதுகாப்பு சட்டம் ஒழுங்கு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:10 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு குழு கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு, குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும், போதை பொருட்களுக்கு எதிராக மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள், கண்காணிப்பு விபரங்கள் குறித்தும் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
தொடர் கண்காணிப்பு மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள சம்பந்தபட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மற்றும் போலீசாருக்கு கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் அறிவுறுத்தினார்.
தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் பாதுகாப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல். சாலை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள், கண்காணிப்பு பணிகள் குறித்து அலுவலர்களிடம் கலெக்டர் கேட்டறிந்தார்.
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் நடக்கும் உயர்மட்ட மேம்பாலம் மற்றும் சாலை அமைக்கும் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து கேட்டறிந்ததோடு, மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் பணிகளை மேற்கொண்டு, விரைந்து முடிக்க அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
எஸ்.பி., மதிவாணன், உதவி ஆட்சியர் (பயிற்சி) ஸ்ரீ ரஷத், அலுவலக மேலாளர் (குற்றவியல்) சீனிவாசன் உட்பட அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.