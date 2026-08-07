/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ சஷ்டியப்த பூர்த்தி விழா
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:11 PM
அ நிறம் | அளவு
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ஸ்ரீ முருகன் ஜூவல்லரி உரிமையாளர் பாலாஜி–நிர்மலா தம்பதியரின் சஷ்டியப்த பூர்த்தி விழா நடந்தது.
விழுப்புரத்தில் நடந்த விழாவிற்கு, பரணீஷ்–சிவஸ்ரீ மற்றும் பால விஷ்வேஷ்ராஜ்–காயத்ரிதேவி வரவேற்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி, லட்சுமணன் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் முன்னாள் நகர்மன்ற சேர்மன் ஜனகராஜ், அ.தி.மு.க., செங்குட்டுவன், மகாலட்சுமி பிளாசா பிரகாஷ், கன்னிகா பரமேஸ்வரி துணிக்கடை குணசேகர், சீனுவாசா சிண்டிகேட் பாபு, தொழிலதிபர் குபேரன், வி.ஆர்.பி., பள்ளி தாளாளர் சோழன், புதுச்சேரி பி.ஆர்., தங்க மாளிகை ராஜேந்திரன், மதுக்கூர் எஸ்.எஸ்.பி., குரூப் பிரகாசம், கரூர் நரசிம்மன், ஆனாங்கூர் பிரபுகுமார், ஸ்டுடியோ பாபு உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.