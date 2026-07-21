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வக்பு வாரிய அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகள் வாக்குவாதம்

வக்பு வாரிய அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகள் வாக்குவாதம்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பள்ளி வாசலை தங்களின் நேரடி நிர்வாக கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர அறிவிப்பு நோட்டீஸ் ஒட்ட வந்த வக்பு வாரிய அதிகாரிகளை, பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

விழுப்புரம் – சென்னை நெடுஞ்சாலை விநாயகர் கோவில் பஸ் நிறுத்தம் அருகே 120 ஆண்டுகள் பழமையான மண்டி மஹல்லா ஜூம்மா மஸ்ஜித் பள்ளி வாசல் அமைந்துள்ளது.

தனி நபர் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வரும் இந்த பள்ளி வாசலை, வக்பு வாரியத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர வேண்டும் என விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஜாகிர்உசேன் என்பவர், சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், பள்ளிவாசல் மற்றும் அதனைச் சாந்த 18 கடைகளை வக்பு வாரியத்தின் கீழ் கொண்டு வர உத்தரவிட்டனர்.

இதையடுத்து, தமிழக வக்பு வாரிய சென்னை தாசில்தார் ஹாமில் அப்துல் ஜப்பார், கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்திற்கான கண்காணிப்பாளர் முகமது சபியுல்லா, திருச்சி கண்காணிப்பாளர் அப்துல்லா, விழுப்புரம் வக்பு ஆய்வாளர் புகாரி ஆகியோர் கொண்ட குழுவினர் நேற்று காலை பள்ளிவாசலுக்கு வந்தனர்.

அப்போது, பள்ளி வாசல் மற்றும் கடைகளை வக்பு வாரியத்தின் நேரடி நிர்வாகத்தில் கொண்டு வரும் அறிவிப்பு நோட்டீசை ஒட்ட முயன்றனர்.

இதையறிந்த பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகள் திரண்டு, அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இப்பள்ளி வாசலை 120 ஆண்டுகளாக அனுபவித்து வருவதோடு, இதன் மூலம் ஏழை மக்களுக்கு உதவிகள் செய்து வருவதாக கூறினர். ஆனாலும், பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகளின் பேச்சை கேட்காமல், அறிவிப்பு நோட்டீசை அதிகாரிகள் ஒட்ட முயன்றனர்.

தகவலறிந்து வந்த விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார், இருதரப்பினரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதையடுத்து, அறிவிப்பு நோட்டீசை ஒட்டாமல், பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகளிடம் அதிகாரிகள் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றனர்.

இது குறித்து பள்ளிவாசல் முத்தவல்லி முசம்மில் கூறுகையில், ‘கூரைக் கொட்டகையில் இயங்கிய பள்ளி வாசல் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்களிடம் பணம் வசூலித்து பெரிய கட்டடமாக கட்டியுள்ளோம்.

இங்குள்ள கடைகளில் இருந்து வரும் வாடகை மூலம் பள்ளிவாசல் தேவைக்கும், ஏழை மக்களுக்கும் உதவிகளை செய்து வருகிறோம். பெரிய பள்ளிவாசலாக இருப்பதால் வக்பு வாரியம் கையகப்படுத்த முயற்சிக்கிறது.

பள்ளிவாசலுக்கு தொடர்பே இல்லாதவர் கோர்ட்டில் வழக்கு போட்டுள்ளார். இதை எதிர்த்து ஐகோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளோம்’ என்றார்.

இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.

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