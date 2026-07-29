/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ பள்ளி மாணவி மாயம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:23 PM
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விழுப்புரம்: அரசு பள்ளி மாணவி காணாமல் போனது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.விழுப்புரம் நாப்பாளைய தெருவை சேர்ந்தவர் சந்திரன் மகள் அகல்யா, 16; இவர், கீழ்ப்பெரும்பாக்கம் அரசு பள்ளியில், 10ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
நேற்று முன்தினம் வழக்கம் போல, பள்ளிக்கு சென்று மாலை வீடு திரும்பியர், திடீரென காணாமல் போனார். பெற்றோர் பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காததால் போலீசில் புகாரளித்தனர்.
விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.