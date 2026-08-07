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சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவுநீர் பொதுமக்கள் அவதி

சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவுநீர் பொதுமக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:01 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் சாலையில் வழிந்தோடும் கழிவுநீரால் குடியிருப்பு மக்கள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

விழுப்புரம் நகராட்சி, பெருமாள் கோவில் சந்து தெருவில் ஏராளமான குடியிருப்புகளில் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள பாதாள சாக்கடையில் இருந்து கழிவுநீர் வெளியேறி சாலையில் செல்கிறது.

அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு குடியிருப்பு மக்களுக்கு தொற்று நோய் பரவுகிறது. இதனால், இச்சாலையை கடக்க முடியாமல் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

இந்த கழிவுரை அகற்றுவதற்கு துாய்மை பணியாளர்கள் பணம் கேட்பதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். மேலும், இங்கு சாலையில் அமர்ந்து சிலர் மதுகுடித்து வருகின்றனர். இதனால், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் சாலையில் நடமாட முடியாமல் அச்சமடைகின்றனர்.

எனவே, சாலையில் கழிவுநீர் வழிந்தோடுவதை தடுக்கவும், சாலையில் அமர்ந்து மது குடிக்கும் நபர்கள் மீது மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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