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பள்ளி மாணவர்களுக்குகுறுவட்ட விளையாட்டு

பள்ளி மாணவர்களுக்குகுறுவட்ட விளையாட்டு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:01 PM

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விழுப்புரம்: பள்ளி மாணவர்களுக்கான குறுவட்ட விளையாட்டு போட்டியில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

விழுப்புரம், கீழ்பெரும்பாக்கம் மாவட்ட அரசு விளையாட்டு மைதானத்தில் 14, 17 மற்றும் 19 வயதுக்குட்பட்ட பிரிவுகளில் பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கான குறுவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டி நடந்தது. மாணவர்கள், மாணவியர்களுக்கு ஹாக்கிப்போட்டி மற்றும் மாணவிகளுக்கு கைப்பந்து போட்டி நடந்தது. இப்போட்டிகளில் 20 பள்ளிகளை சேர்ந்த 350க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, -மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர்.

இதில், முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களை பிடித்த அணிகளை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

முதலிடம் பிடித்த அணியினர் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனர். போட்டிகளை விழுப்புரம் அரசு மாதிரி மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியை சசிகலா மற்றும் உடற்கல்வி இயக்குனர்கள், உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஒருங்கிணைத்தனர்.

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