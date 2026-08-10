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சிலவரி செய்திகள்...

சிலவரி செய்திகள்...

ADDED : ஆக 07, 2026 03:10 PM

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ADDED : ஆக 07, 2026 03:10 PM

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திண்டிவனம்: நகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கோரி, திண்டிவனம் சப்கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர்.

திண்டிவனம் நகராட்சியில் நுாற்றுக்கு மேற்பட்ட துாய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை செய்து வருகின்றனர்.

துாய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று, திண்டிவனம் நகர ஒப்பந்த துாய்மை பணியாளர்கள் சங்கத்தின் சட்ட ஆலோசகர் ஜெயராஜ் தலைமையில், சப்கலெக்டர் ஆகாஷிடம் கோரிக்கை மனு கொடுத்தனர்.

அதில், வருங்கால வைப்பு தொகையை தடையில்லாமல் பெறுவதற்கும், துாய்மை பணியாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு மற்றும் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும். தேவைான உபகரணங்களை வழங்க வேண்டும், என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளனர்.

திண்டிவனம்: திண்டிவனம் நகராட்சியில் சுற்றித்திரிந்த நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. 

நகராட்சியிலுள்ள 33 வார்டுகளிலும் பொது மக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில், அதிக அளவில் நாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வருவது குறித்து தொடர்ந்து நகராட்சிக்கு புகார்கள் சென்றன.

இதேபோல் நகர்மன்ற கூட்டத்தில் அனைத்து கட்சி கவுன்சிலர்களும் நாய்களை பிடிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தனர். 

இதன் தொடர்ச்சியாக, நகராட்சி கமிஷ்னர் பானுமதி,  கால்நடை பராமரிப்புத்துறை உதவி இயக்குநர் தண்டபாணி தலைமையில், நகராட்சி பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த நாய்களுக்கு வெறி நாய்  தடுப்பூசி மற்றும் கருத்தடை செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இதன் படி, கடந்த ஒரு வாரத்தில் 800 நாய்களுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் 510 நாய்களுக்கு கருத்தடை  அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

திண்டிவனம்: அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியை டி.எஸ்.பி.,துவக்கி வைத்தார். 

திண்டிவனம் அருகே உள்ள வெள்ளிமேடு பேட்டை அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி  மாணவர்கள்,  ஆசிரியர்கள் மற்றும் காவல்துறை இணைந்து,  போதை பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் மற்றும் தடுப்பு சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு கலை நிகழ்ச்சியை நேற்று நடத்தினர்.  

தொடர்ந்து பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்ற போதை ஒழிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு பேரணியை, திண்டிவனம் டவுன் டி.எஸ்.பி.,ராதாகிருஷ்ணன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். இதில் பள்ளி தலைமையாசிரியர் ரவி, வெள்ளிமேடுப்பேட்டை சப்இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்முருகன், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு உதவி மைய பணியாளர் லட்சுமிபதி  உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். 

நகரத்தின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக வந்த பேரணியில் நுாற்றுக்கு மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் .

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