விபத்து பகுதிகளில் எஸ்.பி., ஆய்வு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே அடிக்கடி விபத்து நடக்கும் பகுதியில் எஸ்.பி., ஆய்வு செய்து போலீசாருக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.
புதுச்சேரி மாநிலம், திருக்கனுார் – பனையபுரம் சாலையில் மதுரப்பாக்கம் குச்சிப்பாளையம் இடையே அடிக்கடி சாலை விபத்துகள் நடந்து உயிர் பலி அதிகம் ஏற்படுகிறது.
எஸ்.பி., மதிவாணன் நேற்று காலை மதுரப்பாக்கம் – ராதாபுரம் சாலை இடையே அடிக்கடி விபத்து நிகழும் இடங்களை ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, விபத்துக்கான காரணங்களை கேட்டறிந்து விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து போலீசாருக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.
மேலும், அப்பகுதியில் மது போதையில் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்டுபவர்களுக்கு அபராதம் விதித்து பைக்குகளை பறிமுதல் செய்ய அறிவுறுத்தினார்.
ஆய்வின் போது டி.எஸ்.பி., சரவணக்குமார், சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் பிரித்திவி ராம், காமராஜ், போலீசார் உடனிருந்தனர்.