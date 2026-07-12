‘மாஜி’ படைவீரர்களுக்கு 17ம் தேதி சிறப்பு குறைகேட்புக் கூட்டம்
‘மாஜி’ படைவீரர்களுக்கு 17ம் தேதி சிறப்பு குறைகேட்புக் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 PM
விழுப்புரம்: முன்னாள் படைவீரர்களுக்கான சுயதொழில் முனைவோர் கருத்தரங்கு மற்றும் முன்னாள் படைவீரர்கள், அவர்களைச் சார்ந்தோர்களுக்கான சிறப்பு குறைகேட்புக் கூட்டம் வரும் 17ம் தேதி நடக்கிறது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில், கலெக்டர் தலைமையில் வரும் 17ம் தேதி மாலை 4:00 மணிக்கு முன்னாள் படைவீரர்களுக்கான சுயதொழில் முனைவோர் கருத்தரங்கு மற்றும் முன்னாள் படைவீரர்கள், அவர்களைச் சார்ந்தோர்களுக்கான சிறப்பு குறைகேட்புக் கூட்டம் நடக்கிறது.
கூட்டத்தில் துறை அலுவலர்கள், தங்கள் துறையில் உள்ள பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து விரிவாக கூற உள்ளனர். சுயதொழில் துவங்க விரும்பும் முன்னாள் படைவீரர்கள் பங்கேற்று பயன்பெறலாம்.
முன்னாள் படைவீரர்கள், அவரைச் சார்ந்தோர் மற்றும் படையில் பணிப்புரிந்து வருவோரது குடும்பத்தினர் அவர்களது கோரிக்கையினை தனித்தனி மனுக்களாக தெளிவாக எழுதி அடையாள அட்டை நகலுடன் இரட்டைப் பிரதிகளில் கலெக்டரிடம் நேரில் சமர்ப்பிக்கலாம்.
அத்துடன் முன்னாள் படைவீரர்கள் அசல் படைப்பணி சான்று மற்றும் அடையாள அட்டையுடன் வருகை புரியலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.