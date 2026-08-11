/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சிறப்பு தமிழ் தேர்வு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:02 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வரும் 3ம் தேதி சிறப்பு தமிழ் தேர்வு நடக்கிறது.
விழுப்புரம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், தனியார் ஐ.ஏ.எஸ்., அகாடமி இணைந்து டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் 2, 2ஏ மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்கு, மாநில அளவிலான இலவச சிறப்பு தமிழ் தேர்வு வரும் ஆக., 3ம் தேதி நடக்கிறது. மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் அன்று மதியம் 2:00 முதல் மாலை 3:00 மணி வரை இத்தேர்வு நடக்கிறது.
இத்தேர்வில் 6 முதல் 8ம் வகுப்பு வரையுள்ள புதிய மற்றும் பழைய தமிழ் பாடப்புத்தகங்கள், இலக்கியம், தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ் தொண்டும், கலைச்சொல் பேரகராதி (தொகுதி 12), வரலாறு பாடத்திட்டங்கள் தொடர்பான தேர்வு நடக்கிறது.