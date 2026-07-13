முருக்கம் கிராமத்திற்கு பஸ் வசதி கேட்டு மாணவர்கள் கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை
முருக்கம் கிராமத்திற்கு பஸ் வசதி கேட்டு மாணவர்கள் கலெக்டர் அலுவலகம் முற்றுகை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:31 PM
விழுப்புரம்: வானுார் அருகே முருக்கம் கிராமத்தில் பஸ் மற்றும் சாலை வசதி கேட்டு மாணவர்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
வானுார் அடுத்த தேற்குணம் ஊராட்சி முருக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள், நேற்று காலை விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகம் திரண்டு வந்து, கோரிக்கை வலியுறுத்தி முற்றுகையிட்டனர். போலீசார் அவர்களை மனு அளிக்குமாறு அனுப்பி வைத்தனர்.
மனு விபரம்:
எங்கள் முருக்கம் கிராமத்திலிருந்து சிறுநாவூர் செல்லும் சாலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. ஜல்லிகள் பெயர்ந்து சாலை இருக்கும் இடம் தெரியாமல் கருடுமுரடாக உள்ளது.
அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு படிக்கச்செல்லும் மாணவர்கள் சைக்கிளில் செல்லும்போது அடிக்கடி பஞ்சராகி விடுவதால் பள்ளிக்கு தாமதமாக செல்கின்றனர்.
தார் சாலை வசதியில்லாததால் மழை பெய்தால் சாலை முழுதும் மழைநீர் தேங்கி சகதியாகிறது.
மேலும், எங்கள் கிராமத்தில் இருந்து பள்ளிக்குச்செல்ல பஸ் வசதியும் இல்லாததால் மாணவ, மாணவியர்கள் பெரும் சிரமத்திற்குள்ளாகியுள்ளனர்.
பொது மக்கள், மாணவர்கள் நலன் கருதி, கிராமத்திற்கு பஸ் மற்றும் சாலை வசதியும், ஏற்படுத்திக் கொடுக்க கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.