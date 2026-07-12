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கோவை வேளாண் பல்கலை விடுதியில் மாணவி இறப்பு விக்கிரவாண்டியில் மறியல்

கோவை வேளாண் பல்கலை விடுதியில் மாணவி இறப்பு விக்கிரவாண்டியில் மறியல்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:50 PM

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விக்கிரவாண்டி: கோவை வேளாண் பல்கலைக் கழக விடுதியில் மர்மமான முறையில் மாணவி இறந்ததை கண்டித்து உறவினர்கள் விக்கிரவாண்டியில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம், விக்கிரவாண்டி அடுத்த ஆர்.சி.மேலக்கொந்தையைச் சேர்ந்தவர் மகாலிங்கம் மகள் தர்ணிகா, 19; இவர் கோவை வேளாண் பல்கலைக் கழக விடுதியில் தங்கி  பி.எஸ்சி., இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

கடந்த 9ம் தேதி இரவு விடுதியில் உள்ள கழிவறையில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.

கோவை ஆர்.எஸ்.புரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து பிரேத பரிசோதனைக்குப்பின் உடலை பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர். நேற்று முன்தினம் மாலை 3:00 மணிக்கு தர்ணிகா உடல் சொந்த ஊரான ஆர்.சி.மேலக்கொத்தைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்நிலையில், நேற்று மதியம் 12:00 மணியளவில் மாணவியின் பெற்றோர், உறவினர்கள் மேலக்கொந்தை கூட்ரோடு எதிரே புறவழிச்சாலையின் இருபுறமும் அமர்ந்து திடீரென மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

விடுதியில் தர்ணிகா இறந்தது குறித்து பெற்றோரிடம் கூறாமல் பிரேத பரிசோதனை செய்ததாகவும், இறப்பு பற்றி தகவல் கூறாத விடுதி வார்டன் மற்றும் கல்லுாரி நிர்வாகத்தின் மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும். மேலும், நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தகவலறிந்து வந்த டி.எஸ்.பி.,கள்  ரூபன் குமார், ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் விக்கிரவாண்டி போலீசார் தாசில்தார் வேல்முருகன் முன்னிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

அப்போது, சம்பவம் நடந்தது கோயம்புத்துார் மாவட்டம் என்பதால் அந்த மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் அளித்து நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும், ஏற்கனவே சந்தேக மரணம் பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் உரிய விசாரணை செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து 1:00 மணியளவில் அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இந்த மறியல் போராட்டத்தால் புறவழிச்சாலையில் 1 மணிநேரம் போக்குவரத்து பாதித்தது.

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