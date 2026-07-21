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குடிநீர் சுத்தகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கல்

குடிநீர் சுத்தகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் உள்ள மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனைக்கு  குடிநீர் சுத்தகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.

திண்டிவனம் சோழமண்டலம் லயன்ஸ் சங்கம் மற்றும் பாலமுருகன் ஜூவல்லரி சார்பில் அரசு மருத்துவமனையின் தலைமை அதிகாரி  முரளிஸ்ரீயிடம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம் வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்சியில் லயன்ஸ் சங்க நிர்வாகிகள் பாலமுருகன், சந்தானம், சையத் முபாரக், அயுப் அலி, இப்ராஹிம் பன்னீர்செல்வம், கார்த்திகேயன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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