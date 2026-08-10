புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலய பெருவிழா தேரோட்டம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ புனித வனத்து சின்னப்பர் ஆலய பெருவிழா தேரோட்டம்
ADDED : ஆக 09, 2026 04:10 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அடுத்த கல்பட்டு புனித வனத்து சின்னப்பர் திருத்தலத்தின் 125ம் ஆண்டு பெருவிழா தேரோட்டம் நடந்தது.
விழா கடந்த 31ம் தேதி காலை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. புதுவை – கடலுார் உயர் மறை மாவட்ட முதன்மைகுரு குழந்தைசாமி துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து தினசரி திருப்பலி நடந்தது.
முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் நேற்று முன்தினம் இரவு 10:00 மணிக்கு ஆடம்பர தேர் பவனி துவங்கியது. முக்கிய வீதிகள் வழியாக தேரோட்டம் நடந்தது. திரளான கிறித்துவ மக்கள், பங்கு தந்தைகள் பங்கேற்றனர்.
நேற்று காலை 6:00 மணிக்கு நன்றி திருப்பலியும், கொடி இறக்கமும் நடந்தது. ஞாயிறு திருப்பலியுடன் திருத்தல பெருவிழா நிறைவு பெற்றது. பங்கு தந்தை ஆரோக்கியதாஸ் உள்ளிட்டோர் ஒருங்கிணைத்தினர்.