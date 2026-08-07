/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மூன்றாவது ஆடி வெள்ளி பூக்கள் விலை உயர்வு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:51 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது.
மூன்றாவது ஆடி வெள்ளியையொட்டி, திண்டிவனத்தில் உள்ள பூ மார்க்கெட்டில் பூக்களின் விலை அதிகரித்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் கிலோ ரூ.300க்கு விற்ற குண்டுமல்லி, நேற்று கிலோ ரூ.450க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதே போல் ரூ.220 விற்ற முல்லை பூ, ரூ.300க்கும், ரூ.100க்கு விற்ற ரோஜா நேற்று ரூ.150க்கும், விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதேபோல் கிலோ ரூ.200க்கு விற்ற சாமந்தி, ரூ.240க்கும், ரூ.200க்கு விற்ற பட்டன் ரோஸ் ரூ.300க்கும் நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்டது.