வண்டல் மண் கடத்திய  டிப்பர் லாரி பறிமுதல்  

ADDED : ஜூலை 30, 2026 04:41 PM
வானுார்: அனுமதியின்றி வண்டல் மண் ஏற்றி சென்ற டிப்பர் லாரியை வருவாய்த் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
கிளியனுார் அருகே கொஞ்சுமங்லகம் ஏரியில் வீடுகள் மற்றும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி டிராக்டர்கள் மூலம் வண்டல் மண் எடுக்க வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்துள்ளனர். ஆனால் அனுமதியில்லாமல் டிப்பர் லாரிகளில் வண்டல் மண் கடத்தப்படுவதாக வானுார் வருவாய் துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார் சென்றது.
இதையடுத்து நேற்று தாசில்தார் லட்சாதிபதி தலைமையில் அதிகாரிகள் கொஞ்சுமங்கலம் பகுதியில் ஆய்வு நடத்தினர்.
அப்போது, அப்பகுதியில் உள்ள ஏரியில் இருந்து வண்டல் மண் ஏற்றி வந்த டிப்பர் லாரியை மடக்கினர். அப்போது, அந்த லாரியில் இருந்து டிரைவர் குதித்து தப்பியோடி விட்டார்.
இதையடுத்து வண்டல் மண் ஏற்றி வந்த டிப்பர் லாரியை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து, கிளியனுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.