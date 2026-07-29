நெற்பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு நாளை 31ம் தேதி கடைசி நாள்
நெற்பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு நாளை 31ம் தேதி கடைசி நாள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:25 PM
வானுார்: நெல்பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு நாளை 31ம் தேதியுடன் கடைசி நாளாகும் என வானுார் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் எத்திராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்தி குறிப்பு; வட்டாரத்தில் சொர்ணவாரி பருவ நெற்பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கு, நாளை 31ம் தேதி கடைசி நாள். வானுார் வட்டாரத்தில் நடப்பு சொர்ணவாரி பருவத்தில் 2,125 ஏக்கர் பரப்பளவில் நெற்பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டு துார்கட்டும் பருவம் முதல் அறுவடை பருவம் வரை, பல்வேறு நிலைகளில் பயிர்கள் உள்ளன.தற்சமயம் தென்மேற்கு பருவமழை கடந்த, 75 தினங்களாக, வானூர் வட்டாரத்தில் மழை ஏதும் பெறப்படவில்லை. இதனால் ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் நீர்மட்டம் படிப்படியாக குறைந்து கொண்டே வருகிறது. மேலும் இந்தாண்டு சூப்பர் எல்நினோ தாக்கத்தினால் போதிய மழைப்பொழிவு இதுவரை கிடைக்கப் பெறவில்லை. எனவே நெல் சாகுபடி செய்துள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் நாளை 31ம் தேதிக்குள் தங்களது சாகுபடி செய்துள்ள பயிரினை காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.