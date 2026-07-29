/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ எஸ்.ஐ.,க்கள் இடமாற்றம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நான்கு சப் இன்ஸ்பெக்டர்களை இடமாற்றம் செய்து எஸ்.பி., உத்தரவிட்டுள்ளார்.
விழுப்புரம் மேற்கு சப் இன்ஸ்பெக்டர் வினோத்ராஜ் காணை போலீஸ் நிலையத்திற்கும், விழுப்புரம் தாலுகா சப் இன்ஸ்பெக்டர் நவநீதகிருஷ்ணன் விக்கிரவாண்டி போலீஸ் நிலையத்திற்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
விக்கிரவாண்டி சப் இன்ஸ்பெக்டர் பிரத்திவிராம் மரக்காணத்திற்கும், அங்கிருந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் மணிகண்டன் விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸ் நிலையத்திற்கும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இதற்கான உத்தரவை எஸ்.பி., மதிவாணன் பிறப்பித்துள்ளார்.