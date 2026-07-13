அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க த.வெ.க.,மாவட்ட நிர்வாகி பரிந்துரை கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் புலம்பல்
அரசு வழக்கறிஞர்களை நியமிக்க த.வெ.க.,மாவட்ட நிர்வாகி பரிந்துரை கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் புலம்பல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:40 PM
தமிழகத்தில் அனைத்து நிதிமன்றங்களிலும் அரசு வழக்கறிஞர்களின் பதவிக்காலம் கடந்த 30ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. புதிதாக அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்திற்கான நடவடிக்கையை த.வெ.க.,அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.
புதிய அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனத்தில் லஞ்சம் வாங்கிக்கொண்டு, நியமிக்கப்படுவதாக, விழுப்புரம், தர்மபுரி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்த புகார்கள் எழுந்தது.
இதில் விழுப்புரம் த.வெ.க.வின் வழக்கறிஞர் அணி மாவட்ட இணைச் செயலாளராக உள்ள ஞானசவுந்தரி கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில், கட்சி நிர்வாகியான தனக்கு அரசு வழக்கறிஞர் பதவி வழங்காமல், த.வெ.க., நிர்வாகிகள் பலர் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு அரசு வழக்கறிஞர்கள் பதவி வழங்கியதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கிடையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், அமைச்சராக உள்ள தொகுதியில் இருக்கும் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்திற்கு புதிய அரசு வழக்கறிஞர்களாக யாரை நியமிக்க வேண்டும் என அந்த தொகுதியின் த.வெ.க., மாவட்ட நிர்வாகி பரிந்துரை கடிதம் கொடுத்துள்ளார்.
அந்த தொகுதியின் பொறுப்பு அமைச்சராக உள்ளவருக்கு தன்னுடைய லெட்டர் பேடில், வழக்கறிஞர்களின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு அவருக்கு எந்த பதவி (ஜி.பி., – ஏ.பி.பி.,) வழங்க வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.
மாவட்ட நிர்வாகி அனுப்பிய பரிந்துரை கடிதத்தில் 9 பேர் அடங்கிய வழக்கறிஞர்கள் பட்டியலை சமர்பித்துள்ளார். அதில் தி.மு.க., – பா.ம.க., உள்ளிட்ட கட்சியில் வழக்கறிஞர்களாக உள்ளவர்களின் பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இது, த.வெ.க., வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
த.வெ.க.,அரசின் சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், ‘அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் நுாறு சதவீதம் நேர்மையாக நடக்கிறது. நியமனம் பெறுவதற்காக பணம் வாங்குபவர்கள் அல்லது அமைச்சர்கள், கட்சி பொறுப்பாளர்களின் பெயர்களை தவறாக பயன்படுத்துபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என கூறியிருந்த நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்ட நிர்வாகி கொடுத்துள்ள அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் தொடர்பான பரிந்துரை கடிதம் குறித்து கட்சித் தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என த.வெ.க.,வினர் எதிர்பார்க்கின்றனர்.