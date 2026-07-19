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அடையாளம் தெரியாத ஆண் நபர் சடலம் மீட்பு

அடையாளம் தெரியாத ஆண் நபர் சடலம் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:33 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:33 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ரயில்வே காலனி பகுதியில் அடையாளம் தெரியாத நபர் இறந்து கிடந்தார்.

விழுப்புரம் வடக்கு ரயில்வே காலனி பகுதியில் நேற்று மாலை 5:15 மணிக்கு 45 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத ஆண் ஒருவர், மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார்.

விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று, சடலத்தை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்கு முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இறந்த நபர், வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், ரயில்வே காலனி பகுதியை சுற்றி வந்ததும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இறந்த நபரின் விபரம் மற்றும் எப்படி இறந்தார் என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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