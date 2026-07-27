நான்கு வழிச் சாலை சென்டர் மீடியனில் பராமரிப்பின்றி காய்ந்த பூச்செடிகள்
நான்கு வழிச் சாலை சென்டர் மீடியனில் பராமரிப்பின்றி காய்ந்த பூச்செடிகள்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:41 PM
மரக்காணம்: திண்டிவனத்தில் இருந்து மரக்காணம் செல்லும் நான்கு வழிச் சாலை சென்டர் மீடியனில் பூச்செடிகள் பராமரிப்பில்லாததால் காய்ந்து போனது.
திண்டிவனத்தில் இருந்து மரக்காணம் செல்லும் 32 கி.மீ., சாலையை கடந்த 2022ம் ஆண்டு நான்கு வழிச்சாலையாக அரசு உயர்த்தியது. முதல்வர் நிதியிலிருந்து 296 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் 7.5 மீட்டர் அகலத்துடன் நான்கு வழிச்சாலை பணிகள் தொடங்கப்பட்டு கடந்தாண்டு பணிகள் நிறைவடைந்தது.
சாலையின் இருபுறத்திலும் மரங்களும் சென்டர் மீடியனில் பூச்செடிகளும் வைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டது. செடிகள் வைக்கப்பட்ட இடங்களில் செம்மண் மற்றும் களிமண் கொட்டாமல் பார் மண்களைக் கொட்டியதால் சில மாதங்களில் செடிகள் காய்ந்து போனது.
இந்நிலையில் கடந்த 2 மாதங்களாக சரியான முறையில் தண்ணீர் ஊற்றாததால் திண்டிவனத்தில் இருந்து மரக்காணம் செல்லும் சாலையில் உள்ள அனைத்து பூச்செடிகளும் காய்ந்துள்ளன.
மரங்கள் மற்றும் பூச்செடிகளை ஒப்பந்ததாரர்கள் பராமரிப்பு பணிகளை செய்து வர வேண்டும் ஆனால் இவர்கள் செய்யாமல் விட்டதால் இப்போது பூச்செடிகள் காய்ந்துள்ளது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.